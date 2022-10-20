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4 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon: 47 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 47 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 1 milyon 81 bin lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 646 avro, 6 bin 930 pound ve 871 gram altın ele geçirildi

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:16
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon: 47 gözaltı

4 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon: 47 gözaltı
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İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin, örgütün güncel finans yapılanmasına yönelik çalışmada tespit ettiği 51 şüpheliye yönelik İstanbul, Van, Artvin ve Düzce'de 52 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 47 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 646 avro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
 

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