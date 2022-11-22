7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 gözaltı

İHA'nın haberine göre, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da 56 adrese sahte alkol operasyonu düzenlendi.

Baskınlarda 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması ve 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte alkollerin piyasa değerinin 15 milyon lirayı bulduğu açıklandı.