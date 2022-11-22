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7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan 32 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan 56 adreste piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan tonlarca etil/metil alkollü sıvı ve 10 bin şişenin üzerinde dolu alkol şişe ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 09:26
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İstanbul merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 gözaltı

7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da 56 adrese sahte alkol operasyonu düzenlendi.

Baskınlarda 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması ve 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte alkollerin piyasa değerinin 15 milyon lirayı bulduğu açıklandı.

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