İstanbul merkezli 8 ilde dev bahis ve kara para soruşturması! Tüm servetlere el konuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul merkezli 8 ilde dev bahis ve kara para soruşturması! Tüm servetlere el konuldu

İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturması yapıldı. Soruşturma kapsamında 2 milyar lirayı aşan para trafiği saptandı. Örgüt lideri ve üyelerine ait çok sayıda araca, lüks villalara, şirketlere, 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba, otellere el kondu.

İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.

HEPSİNE EL KONDU

2 milyar lirayı aşan para trafiğinin saptandığı soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi.

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