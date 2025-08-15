İstanbul merkezli dev operasyon! Selahattin Yılmaz dahil 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu Yılmaz'ın da arasında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 2 şüpheli avukatın da bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 5 ilde düzenlenen operasyon sonucu, aralarında şüpheli Yılmaz'da bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız, 3 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 9 adet şarjör, 2 adet uzatılmış şarjör, 1 adet tambur, 2 adet seri atış aparatı, 1 adet çelik yelek, 383 adet fişek ve 12 adet kartuş ele geçirildi.

