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6 ilde hayali ihracat ve rüşvet operasyonu: 11 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:55
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İstanbul merkezli hayali ihracat ve rüşvet operasyonunda 11 zanlı yakalandı

6 ilde hayali ihracat ve rüşvet operasyonu: 11 zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracat, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet yoluyla kamuyu zarara uğratan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince suça karıştıkları tespit edilen 11 firma yetkilisi ve 2 gümrük müşavirinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 86 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Adreslerinde bulunmayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. (AA)

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