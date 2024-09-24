İstanbul merkezli tam 3 Yahudi birliği kuruldu! Dilipak yeni bir gelişmeye dikkat çekti

Abdurrahman Dilipak, Gerçektivi’de gazeteci Ali Tarakçı’nın programına konuk oldu.

Ortodoks dünyasını kastederek, “Doğu Roma misyonunu da üstlenmiyoruz. Osmanlı Milletler Topluluğu da yok ama Türk Dünyası Hahamlar Birliği'ni kurduk” diyen Dilipak çarpıcı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"BUNUN MERKEZİ TÜRKİYE VE ŞU ANDA KURULMUŞ VAZİYETTE"

“Şimdi ikincisi de geliyor; Karay Birliği…

Yahudi olmayan Musevilerin birliği olan Karay Birliği’nin de dini merkezi İstanbul olacak.

Yani bu çok farklı bir şey… Yahudiler kendilerine dışarıdan katılanlar için Türk Yahudiliği, Karayim Yahudiliği modeli üzerinden, affedersiniz Museviliği üzerinden bir uluslararası yapı oluşturmak istiyor

Arkasında Rothschildlerin olduğu bu yapının merkezi de Türkiye. Kürt Yahudilerini, Arap Yahudilerini, Fars Yahudilerini, Gürcü Yahudilerini, Rus Yahudilerini, Ukrayna Yahudilerini, hepsini buraya bağlayacaklar… Niye?..

Bu şekilde saf ırk olmayanlara da Nuhi yasalar (İbrahimi yasalar değil bunlar) üzerinden bu yapıya dahil edilecek. Bunun Merkezi Türkiye ve şu anda kurulmuş vaziyette…

O da yetmiyor, bir de Hazara Devleti kuruyoruz. Onun merkezi de Türkiye…

"İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ"

Üç tane Yahudi merkezi Suriçi İstanbul'da, ama biz daha Patrikhaneyi anlayabilmiş değiliz.

Bunlar Türkiye'ye o kadar çok Yahudi getirdiler ki; 400-500 bin dolar getirdin mi vatandaş oluyorsun. Gelecek sene hahambaşılık seçimi var. Türk Hahambaşılığı Osmanlı’daki statüsünü koruyor, Lozan’ın garantisi altında seçimle seçiliyor. Seçim gelecek sene… Büyük ihtimalle Habatçılar, dışarıdan ithal Yahudi göçmenler eliyle Türk Yahudiliğini de ele geçirecekler. Kimse bunu konuşmuyor. Alın size bir bilgi daha; bu Netenyahu da Habatçı ve Türkiye'den İsrail'e giden malların koşer belgesini de hala İstanbul’da Habat düzenliyor. Buyurun işin içinden çıkamıyoruz…

Görünmeyen bir yapı bunlar. Tarikat dediğin yapılara da sızmışlar, medyada da varlar, iş dünyasında da varlar, sağda, solda, liberal kesimde, Türkçüsünde, Kürtçüsünde hepsinde varlar olmadıkları yer yok."