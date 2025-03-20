İstanbul metrolarında tek ses yükseldi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bugün metrolarda İmamoğlu'nun sesinden anonslar yapıldı. Anonsta ise İmamoğlu’nun "Bu savaşı kazanacağım. Allah şahit. Hodri meydan!" konuşması duyuldu.

METROLARDA İMAMOĞLU’NUN SESİ YÜKSELDİ

İBB’ye bağlı metrolarda bugün tek ses yükseldi. Metrolarda İmamoğlu'nun sesinden anonslar yapıldığı kameralara yansıdı. Anons içerisinde İmamoğlu'nun konuşmasına yer verildi. Anonsta, "Bu savaşı kazanacağım. Allah şahit. Hodri meydan!" ifadeleri duyuldu. Görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İMAMOĞLU: “HUKUK İÇİN, ADALET İÇİN, GÜZEL YARINLAR İÇİN”

Ayrıca İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için" notunu verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi.