İstanbul metrosunda şort giyen kızları görünce öfkeden deliye döndü

İstanbul metrosunda yaşlı bir şahıs, karşısında oturan şortlu genç kızlara sözlü tacizde bulundu. Yaşlı şahıs, kendisine tepki gösterenler de "G.vat oğlu g.vat, s.ktir p.zevenk... Şunların giyimini görmüyor musun?" dedi.

YANINDAKİ GENÇ ÇOCUĞA DA SATAŞTI

Bunun üzerine küfreden adam “Şunların haline bak ya” diyerek yanında oturan gence de sataştı.

“MÜSLÜMANLIĞI YAYMAKMIŞ AMACI”

Tacize uğrayan genç kızlar o anları cep telefonuyla kaydederek, “Bu kişi tarafından, yanımda hiç tanımadığım bir kızla sözlü tacize uğradık ve bir adam bizi savundu diye bunlar yaşandı. Müslümanlığı yaymakmış amacı…” notunu düştü.