İstanbul Metrosu'nda teknik arıza. Seferler aksadı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul Metrosu'nda teknik arıza. Seferler aksadı

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

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