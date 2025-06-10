İstanbul Muhtarları'ndan suçlamalara yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan operasyonlarda tutuklanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın yerel seçimler öncesi muhtarlara rüşvet dağıttığı iddiasının yer aldığı haberler üzerine İstanbul Muhtarları Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Muhtarlar adına konuşan Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi Muhtarı Erdal Yiğit ise şunları söyledi:

“Bizler, İstanbul’un 39 ilçesinde görev yapan 962 muhtar görev yapmaktadır. Bizler mahallerimizde halkımıza şeffaf, tarafsız ve ilkeli bir anlayışla hizmet etmeyi görev bilmekteyiz. Hiçbir siyasi kurum ya da kişiyle bağlılığımız olmadan, yalnızca kamu yararını gözeterek görev yapan kamu temsilcileriyiz. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlarımıza destek sağlamak temel sorumluluğumuzdur.

Söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destekler; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında, yalnızca muhtarlık binalarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak, yılda bir defaya mahsus yapılan kurumsal demirbaş ve malzeme yardımlarıdır. Bahsi geçen beyaz eşyalar, muhtarlıklara demirbaş olarak verilmiş; bu süreçte kişisel menfaat ya da seçim sürecine yönelik bir uygulama kesinlikle söz konusu olmamıştır.

‘MARKET KARTI DAĞITIMI’ İDDİALARINA DA YANIT VERDİLER

Ayrıca haberlerde çarpıtılan 'market kartı dağıtımı' konusu da açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu kartlar, belediyenin sosyal destek çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere muhtarlıklar aracılığıyla, isim listeleri ve imza karşılığı olarak teslim edilmiştir. Süreç tamamen kayıt altına alınmış, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür.

Muhtarlar, bu süreçlerde ne kişisel ne de siyasi bir çıkar amacıyla hareket etmiştir. Söz konusu iddialar yalnızca bizleri değil, devletin en köklü temsil makamlarından biri olan muhtarlık kurumunu da hedef almakta ve itibarsızlaştırmayı amaçlamaktadır. Yapılan yalan yanlış haberlerle istanbul’da bulunan tüm mahalle muhtarları töhmet altında bırakmak, büyük bir haksızlıktır.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Bu nedenle; kamuoyunu açıkça yanıltan ve muhtarlık kurumunun itibarını zedelemeye çalışan bu haberleri yayımlayan kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreci başlattığımızı ve adli mercilere suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Görevini onurla yerine getiren tüm muhtar arkadaşlarımızı ve İstanbul Büyükşehir belediyesi muhtarlık işleri daire başkanı Sn. Yavuz Saltık ve çalışma arkadaşlarını hedef alan bu tür karalama kampanyalarını şiddetle kınıyor; halkımızı da muhtarlık kurumuna yönelik bu tür mesnetsiz iddialara itibar etmemeye davet ediyoruz.”