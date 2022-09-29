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İstanbul Okan Üniversitesi 24 personel alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 09:05
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İstanbul Okan Üniversitesi 24 personel alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 24 personel alacak
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.” Denildi.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet dijital ortamda hazırlanmış dosyayı'yı Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet dijital ortamda hazırlanmış dosya'yı Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir.

İngilizce Eğitim veren bölümler için başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan alınması) sunulması gerekmektedir

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel-yonergesi- 30072020rev3.pdf)

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

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