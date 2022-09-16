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İstanbul Okan Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İstanbul Okan Üniversitesi, öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 29 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 13:12
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İstanbul Okan Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr)

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

5. ALES Belgesi (En az 70 puan almış olmak)

6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge)

"Araştırma Görevlisi kadroları için en az 50 dil puanı almış olmak."

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

8. 2 adet fotoğraf

Başvuru Yeri:

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat -Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

http://www.okan.edu.tr

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 15.09.2022-29.09.2022

Duyuru Başlama Tarihi : 15.09.2022

Son Başvuru Tarihi : 29.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 06.10.2022

Sınav Giriş Tarihi : 13.10.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.10.2022

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