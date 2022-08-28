İstanbul Okan Üniversitesi personel alacak

Resmi Gazete’de İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURU BELGELERİ:

1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr)

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

5. ALES Belgesi (En az 70 puan almış olmak)

6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge) "Araştırma Görevlisi kadroları için en az 50 dil puanı almış olmak."

Öğretim Görevlisi kadroları için Türkçe bölümlerde en az 50 dil puanı, İngilizce bölümlerde en az 85 dil puanı almış olmak"

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

8. 2 adet fotoğraf