İstanbul Ortaköy’de Yangın: Korku dolu anlar yaşandı

Yangın, saat 07.00 sıralarında Tavukçu Remzi Sokak'taki 2 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, binada oturanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Alt katta oturan Metin Aktan, "Sabah mesaiden gelmiştim. Bir süre sonra çıtırtılar duydum, deprem sandım. Dışarı çıktığımda evin yandığını gördüm. Yukarıda oturan bir grup insan vardı. Elektrik kontağından mı, başka bir şeyden mi çıktı bilmiyorum ama ev ciddi hasar gördü. Eşyalar, giysiler, her şey mahvoldu. En büyük zarar benim daireme oldu. Böyle bir talihsizlik yaşadık. Sağlık olsun, güçlüyüz, bunun da üstesinden geliriz" dedi.