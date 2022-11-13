İstanbul Pendik Belediyesi 27 personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Pendik Belediye Başkanlığı PENTAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 27 personel alınacak.

Başvurular 30 Kasım 2022 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi No:12/1 Pendik/İstanbul adresine yapacaklardır.

10 garson/servis elemanı/servis komisi, 5 mutfak görevlisi/bulaşık personeli,4 alan görevlisi/otopark görevlisi, 5 aşçı/aşçı yardımcısı ve 3 temizlik görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Alanında deneyimli olmak,

Hizmet sektöründe çalışmaya istekli olmak,

Eğitime açık olmak, Kendini geliştirmeye istekli olmak,

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak,

İnsan ilişkileri ve iletişim becerisi güçlü olmak,

Kişisel görünümüne özen göstermek,

Emekli olmamak.

Garson/Servis Elemanı/Servis Komisi alımı için

Tercihen Pendik ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Mutfak Görevlisi/Bulaşık Personeli alımı için

Pendik ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Otopark Görevlisi alımı için

Pendik ilçesinde ikamet ediyor olmak,

Erkek olmak,

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak,

Tercihen askerlik görevini yapmış olmak.

Aşçı/Aşçı Yardımcısı alımı için

Pendik ilçesinde ikamet ediyor olmak,

Dünya mutfağına hakim olmak,

Izgara ve tava yemeklerini biliyor olmak.

Temizlik Görevlisi alımı için

Erkek olmak,

Pendik ilçesine ulaşım sorunu bulunmamak,

Tercihen askerlik görevini yapmış olmak.