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Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Pendik'te, D-100 Karayolu'nda ilerleyen sebze yüklü minibüs, kamyonete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından minibüste sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:27
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İstanbul Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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D-100 kara yolu Ankara istikameti Pendik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ankara istikametine seyreden Selami Özay Çevik idaresindeki 34 AZ 7549 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DG 5983 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, yola savrulan sürücü yaralandı. Minibüste bulunan 3 kişi de araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yaralılar çıkarıldı, ancak bunlardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda kazanın yaşandığı bölgenin trafiğe kapatılması nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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