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İstanbul Pendik’te icradan satılık daire

T.C. İstanbul Anadolugayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Pendik'de 66 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:09
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İstanbul Pendik’te icradan satılık daire

İstanbul Pendik’te icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul ili Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 9054 ada 10 parsel numaralı," Mesken" nitelikli ve 3200 / 118716 arsa paylı , 1.187,16 m² büyüklüğünde arsa üzerinde, "9 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın 5. kat, 22 nolu, bağımsız bölüm satılıktır. 1/1(TAM)
İmar Planı : Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, G22b06c4b pafta, 9054 ada 10 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 15.02.2013 T.T.li Pendik Şeyhli Bölges Uygulama İmar Planı dahilinde; "EMSAL:1.50, TAKS:0.40, Hmax:30,50 mt, Ayrık Nizam, yapılanma şartlarında Konut Alanında kaldığı şifahi olarak beyan edilmiştir. Parselin terk alanı bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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