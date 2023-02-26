İstanbul Pendik’te icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul ili Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 9054 ada 10 parsel numaralı," Mesken" nitelikli ve 3200 / 118716 arsa paylı , 1.187,16 m² büyüklüğünde arsa üzerinde, "9 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın 5. kat, 22 nolu, bağımsız bölüm satılıktır. 1/1(TAM)

İmar Planı : Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, G22b06c4b pafta, 9054 ada 10 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 15.02.2013 T.T.li Pendik Şeyhli Bölges Uygulama İmar Planı dahilinde; "EMSAL:1.50, TAKS:0.40, Hmax:30,50 mt, Ayrık Nizam, yapılanma şartlarında Konut Alanında kaldığı şifahi olarak beyan edilmiştir. Parselin terk alanı bulunmamaktadır.

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