İstanbul Pendik’te iki katlı ev alev alev yandı

Yangın, İstanbul Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı ve kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürmeyi başardı.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yangın sonucu iki katlı evin çatısı tamamen küle döndü.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yangınla ilgili inceleme başlattı.