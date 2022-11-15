﻿İSKİ'nin çalışmasında insan kemikleri bulundu

Pendik, Kaynarca Mahallesi, Eser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında İSKİ ekipleri kepçeyle yolda kanal açma çalışması yaparken, işçiler insan kemikleri olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek kazı alanında inceleme yaptı. Ekipler de insan kemiklerine rastladı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından kemikler, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"MUHTEMELEN ESKİ KEMİKLER”

Görgü tanığı Musa Beyazıt, "İSKİ ekipleri kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri buldu. Bizde polise haber verdik. Ekipler gelip inceleme yaptı. Kemikler Adli Tıp'a gidecek büyük ihtimalle. Muhtemelen eski kemikler. Buranın yapılışı baya eski. Yeni olmadıkları belli. Yol trafiğe kapatıldı" dedi.