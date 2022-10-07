İstanbul Personel Yönetim AŞ. 10 işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine 10 personel alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından personel alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az önlisans mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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