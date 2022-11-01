İstanbul Personel Yönetim AŞ. 101 işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. 101 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 8 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik hizmetini yapmış olmak,
İlgili alanda uzman olmak.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş.
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