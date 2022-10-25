İstanbul Personel Yönetim AŞ. 104 işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. 104 işçi alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 27 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
MS Office programlarını bilmek.
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