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İstanbul Personel Yönetim AŞ. 123 personel alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. 123 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:07
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İstanbul Personel Yönetim AŞ. 123 personel alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. 123 personel alacak
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İstanbul Personel Yönetim AŞ. 123 işçi alacak.

İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine 123 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 2 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

20-30 yaş aralığında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Askerlikle ilişiği kalmamak. 

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