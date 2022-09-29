İstanbul Personel Yönetim AŞ. 123 personel alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. 123 işçi alacak.
İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine 123 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 2 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
20-30 yaş aralığında olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlikle ilişiği kalmamak.
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