İstanbul Personel Yönetim AŞ. 225 işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine 225 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
başvuru tarihi 5 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydı olmamak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.