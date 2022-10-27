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İstanbul Personel Yönetim AŞ. 225 işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. 225 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:14
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İstanbul Personel Yönetim AŞ. 225 işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. 225 işçi alacak
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İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine 225 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

başvuru tarihi 5 Kasım 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Adli sicil kaydı olmamak.

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