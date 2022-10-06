İstanbul Personel Yönetim AŞ. 28 işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine 28 personel alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, okul öncesi öğretmeni ve çocuk gelişim elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
İlgili bölümlerden mezun olmak,
Alanında deneyimli olmak,
MS Office programlarını iyi bilmek.
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