﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az lise mezunu olmak.
Diğer şartlar ve gerekli belgeler için İŞKUR internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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