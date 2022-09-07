﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak.

Diğer şartlar ve gerekli belgeler için İŞKUR internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.