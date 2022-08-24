İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, okul öncesi öğretmeni olarak istidam etmek üzere 3 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

YÖK onaylı pedagojik formasyon eğitimime sahip olmak

Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

Tercihen İngilizce bilmek

MS Office programlarına hakim olmak

Mesleki alan teknik yetkinliklerine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil belgesi