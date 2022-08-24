İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, okul öncesi öğretmeni olarak istidam etmek üzere 3 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
YÖK onaylı pedagojik formasyon eğitimime sahip olmak
Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
Tercihen İngilizce bilmek
MS Office programlarına hakim olmak
Mesleki alan teknik yetkinliklerine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adli sicil belgesi
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