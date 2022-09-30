﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen web sitesi üzerinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Ön lisans ve lisans mezunu olmak
Ofis asistanlığı, büro yönetimi konusunda 1 yıl deneyimli olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Excel’e ileri derecede hakim olmak
Ofis araçlarını etkin kullanmak
İngilizce bilmek
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