﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen web sitesi üzerinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Ön lisans ve lisans mezunu olmak

Ofis asistanlığı, büro yönetimi konusunda 1 yıl deneyimli olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Excel’e ileri derecede hakim olmak

Ofis araçlarını etkin kullanmak

İngilizce bilmek