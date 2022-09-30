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İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 13:30
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İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen web sitesi üzerinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Ön lisans ve lisans mezunu olmak

Ofis asistanlığı, büro yönetimi konusunda 1 yıl deneyimli olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Excel’e ileri derecede hakim olmak

Ofis araçlarını etkin kullanmak

İngilizce bilmek

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