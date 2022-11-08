İstanbul Personel Yönetim Aş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, sosyal destek hizmet elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
Mülakat bilgileri adaylara daha sonra bildirilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak
Bilgisayar kullanabilmek
Tercihen en az B sınıfı ehliyete sahip olmak
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