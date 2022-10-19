İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine 3 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 22 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydı olmamak.
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