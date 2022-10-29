İstanbul Personel Yönetim Aş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, okul öncesi öğretmeni olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
Başvuru esnasında belge istenmeyecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
İki yıl deneyimli olmak
Tercihen İngilizce bilmek
MS Office programlarına hakim olmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
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