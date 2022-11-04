İstanbul Personel Yönetim AŞ. personel alacak

İstanbul Personel Yönetim AŞ. bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Sosyal Destek Hizmet elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
En az B ehliyetine sahip olmak,
İlgili alandan mezun olmak.
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