İstanbul Personel Yönetim Aş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, sosyal destek hizmet elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Adaylar başvurularını ilanda belirtilen internet adresinden yapacak.
Başvuru esnasında belge istenmeyecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak
Bilgisayar kullanabilmek
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
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