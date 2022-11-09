9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Personel Yönetim Aş personel alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş, sosyal destek hizmet elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:55
Takip Et
İstanbul Personel Yönetim Aş personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, sosyal destek hizmet elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Adaylar başvurularını ilanda belirtilen internet adresinden yapacak.

Başvuru esnasında belge istenmeyecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak

Bilgisayar kullanabilmek

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
2
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
3
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
4
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
5
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
6
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
7
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿NATO Zirvesi gelecek yıl Litvanya'da düzenlenecek
﻿NATO Zirvesi gelecek yıl Litvanya'da düzenlenecek
﻿NATO Zirvesi gelecek yıl Litvanya'da düzenlenecek
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿Denizli Pamukkale Üniversitesi işçi alacak
﻿Denizli Pamukkale Üniversitesi işçi alacak
﻿Denizli Pamukkale Üniversitesi işçi alacak
﻿İŞKUR duyurdu! Ekim ayında 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
﻿İŞKUR duyurdu! Ekim ayında 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
﻿İŞKUR duyurdu! Ekim ayında 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.