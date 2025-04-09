İstanbul polisi çiğ köftecideki şifreyi çözdü! Yöntemleri şeytana pabucunu ters giydirir

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Esenler’de polis, çiğ köfte dükkanında "Papatya yaprağı var mı?" şifresiyle uyuşturucu satıldığını ortaya çıkardı. İş yeri sahibi ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Polis yaptığı çalışmada 18 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu buldu.

Olay, Esenler'in Nine Hatun Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekipleri, bir çiğ köfteciyi takibe aldı. İş yeri sahibi K.Ş.'nin müşterilere "Papatya yaprağı var mı" şeklinde şifreli ifadelerle uyuşturucu sattığı tespit edildi.

18 PARÇA PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU

Ekipler fiziki takibin ardından iş yerine baskın düzenledi. Baskında, iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan diğer şüpheliler gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. K.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul polisi çiğ köftecideki şifreyi çözdü! Yöntemleri şeytana pabucunu ters giydirir

İstanbul polisi çiğ köftecideki şifreyi çözdü! Yöntemleri şeytana pabucunu ters giydirir

İstanbul polisi çiğ köftecideki şifreyi çözdü! Yöntemleri şeytana pabucunu ters giydirir

İstanbul polisi çiğ köftecideki şifreyi çözdü! Yöntemleri şeytana pabucunu ters giydirir

İstanbul polisi çiğ köftecideki şifreyi çözdü! Yöntemleri şeytana pabucunu ters giydirir

İstanbul polisi çiğ köftecideki şifreyi çözdü! Yöntemleri şeytana pabucunu ters giydirir

İstanbul polisi çiğ köftecideki şifreyi çözdü! Yöntemleri şeytana pabucunu ters giydirir

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