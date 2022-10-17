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Polisten yabancı uyruklu şahıs denetimi. Silahla yakalandı

İstanbul’da bulunan AVM’lerde polis ekipleri eş zamanlı planla yabancı uyruklu şahıs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde şahısların üst aramaları yapılırken, araçlar da didik didik arandı. AVM’nin dışındaki kişinin üstünden silah çıktı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 13:59
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İstanbul polisinden yabancı uyruklu şahıs denetimi. Silahla yakalandı

Polisten yabancı uyruklu şahıs denetimi. Silahla yakalandı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip hafta sonu mega kentteki Alışveriş Merkezleri’nde (AVM) yabancı uyruklu şahıs denetimi gerçekleştirdi. 

Gece ve gündüz yapılan denetimlerde durdurulan yabancı uyruklu şahısların üst aramaları yapıldı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları da yapılan şahıslardan oturma ve çalışma izni bulunmayan çok sayıda kişi, gözaltına alınarak geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Denetimlerde araçları da didik didik arayan polis ekipleri, suç unsurlarına da el koydu. Öte yandan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki AVM’lerde yaptığı çalışmalarda, üstünde silah taşıyan bir şahıs da tabancasına el konularak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin AVM’lerde yabancı uyruklu şahıs denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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