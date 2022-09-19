İstanbul Rumeli Üniversitesi Akademik Personel alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre ÖğErekti-m2 Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.



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