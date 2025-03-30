İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu sayısına ulaşıldı

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın onuncu en yoğun havalimanı olarak 41,5 milyon yolcu ile 2024 yılını rekorla tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde iki yeni rekora daha imza attı.

29 Mart 2025 tarihinde iç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda 75 bin 296, toplam 141 bin 160 kişi olarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Aynı gün iç hatlar 344, dış hatlar 433 olmak üzere toplam 777 uçuş ile tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı rekoru da kırıldı.

Daha önceki yolcu sayısı rekoru 10 Ağustos 2024 tarihinde 134 bin 289 kişi olarak kaydedilmişti. En yüksek uçuş sayısı rekoru ise 24 Kasım 2024’te 740 uçuş olarak gerçekleşmişti.

28 Mart – 6 Nisan arasında Ramazan Bayramı ve okulların ara tatiliyle birlikte 30 Mart’tan itibaren yaz sezonu tarifesinin başlayacak olması dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş sayıları ve yolcu trafiğinde yüzde 8’lik artış beklendiği açıklanmıştı. 28 Mart - 6 Nisan aralığında tahmini olarak 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşu, yolcu trafiğinde de 550 bin iç hat ve 690 bin dış hat misafir beklendiği belirtilmişti.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Ocak 2025 Hava Trafik Raporu’na göre, ISG Avrupa’da MAJOR Havalimanları (40 milyon üzeri yolcu kapasiteli) arasında en hızlı büyüyen havalimanı olarak öne çıktı. Ocak ayında yüzde 16,2 yolcu artışı sağlayan Sabiha Gökçen, Londra Gatwick, Roma Fiumicino, Madrid ve Paris-Charles de Gaulle havalimanlarını geçerek 8. olurken, 2024 yılının aynı dönem performansına göre 1. oldu.

İstanbul ve çevresindeki merkezlere yakınlığıyla “Şehrin Havalimanı” olarak anılan Sabiha Gökçen Havalimanı, 52 ülkede 38 iç hat ve 104 dış hat olmak üzere İstanbul’u toplamda 142 destinasyon ile buluşturuyor.

HAVALİMANINDA YOĞUNLUK ÖNLEMLERİ ALINDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen yoğunluk öncesinde hayata geçirilen kapsamlı hazırlıklar ile yolcular rahat ve sorunsuz şekilde seyahatlerini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda operasyon, güvenlik ve temizlik hizmetlerinde ek planlamaların yanı sıra yoğun saatlerde personel sayısı artırıldı. Dış hat pasaport kontrol noktalarında, güvenlik geçişlerinde ve e-pasaport banko alanlarında kapasite artırma çalışmaları sürerken gelen ve giden yolcu pasaport kontrol noktaları sayısı artırıldı. Son olarak yapılan 18 adet ilaveyle terminal genelindeki e-pasaport banko sayısı 34’e ulaştı.

Terminalde yolcu işlem süresini ve kuyruk bekleme sürelerini azaltmak adına daha önce 88 adet olan X-Ray cihazlarının sayısı 110'a çıkarıldı. Havalimanındaki teknoloji olanaklarının yaygınlaştırılması ve konukların konforlu zaman geçirmesini sağlamak amacıyla 2025 Mart ayı itibarıyla terminal genelinde Wi-Fi hizmetindeki süre sınırı tamamen kaldırarak ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi devreye alındı. Terminal içerisindeki soğutma – havalandırma sistemlerinin de kapasitesi artırıldı. Açık otopark alanında 708 araçlık ek kapasite sağlayan ‘üçgen otopark’ın ardından 8 milyon avro yatırımla mevcut otopark kapasitesini yüzde 23 artıracak olan Holistik Otopark Projesi ise devam ediyor.