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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 07:02
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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. Maddesi ile 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.” Denildi.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek Yüksekokulumuzun web sayfası www.issb.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER

* Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)

* Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

* YÖK formatlı güncel Özgeçmiş

* Ayrıntılı Özgeçmiş

* Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

* Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

* Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

* Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)

* ALES Sonuç Belgesi

* Adli sicil kaydını gösterir belge (e-devlet)

* SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-devlet)

* Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumlunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

* Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

* iki (2) adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

* Çalışma belgesi veya ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi

* Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. ilan edilen tarihlerde başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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