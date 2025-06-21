İstanbul sahilinde esrarengiz ceset! Kadın kayalıklarda bulundu

Olay, bugün öğlen saatlerinde Avcılar Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz halde duran ceset olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası durumu Sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.