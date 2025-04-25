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İstanbul sallanmaya devam ediyor! Bir sarsıntı daha
İstanbul sallanmaya devam ediyor! Bir sarsıntı daha
25 Nisan 2025 / 15:04
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Deprem uygulamalarından gelen bilgilere göre İstanbul Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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