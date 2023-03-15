İstanbul Sancaktepe’de icradan satılık bodrum kat

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 576 Ada, 5 Parsel sayılı 668,77 m2 arsa miktarlı taşınmazın üzerinde bulunan 24/668 Arsa Paylı Bodrum Kat 4 Numaralı Dairenin Tam hissesi satılacaktır.

Tapu kaydı beyanlar hanesinde: Yönetim Planı: 25/03/2009 beyan mevcuttur. Taşınmaz, mahallinde Kemal Türkler Mahallesi sınırları içinde yer alan Fırat Caddesi üzerinden erişimli 41 kapı numaralı Doğa apartmanında yer almaktadır. Şile yoluna yakın bir konumda bulunmakta olup bölgenin ana yolları olan Atatürk Caddesi ile Osmangazi Caddesine yürüme mesafesinde yer almaktadır. Sabiha Gökçen Havaalanına 19,4 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 20,7 km, Şile Yolu üzeri Sarıgazi Köprüsüne 2,0 km mesafede yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinde faydalanır bir konumdadır.

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