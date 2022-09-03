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  • Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı

Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı

İstanbul Sancaktepe'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 16:29
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İstanbul Sancaktepe'de İki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı

Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Emek Mahallesi, Şems Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet G. yönetimindeki 16 SNF 68 plakalı kamyon, Ordu Caddesi'ne dönmek isteyen Adil D. yönetimindeki 34 FCR 977 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Kaza sonrası Ahmet G. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan Ahmet G.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet G.'nin bacaklarında kırıklar olduğu, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Hafriyat kamyonu şoförü Adil D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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