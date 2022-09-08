Sürücü kontrolü kaybetti. Otomobil su kuyusuna düştü

İHA - Sancaktepe'de bir sürücü aracının kontrolünü kaybetti. Otomobili su kanalına düştü. Kazada bir anne ve çocuğunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaza, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nuran Büyük (41) yönetimindeki otomobil kontrol kaybı nedeniyle su kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan sürücü Nuran Büyük’ü ve araçta bulunan 11 yaşındaki oğlu Mustafa Büyük’ü araçtan çıkardı.

İhbar alarak olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri s yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.