İstanbul Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri 15 işçi alacak

İstanbul Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri bünyesine 15 işçi alınacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az lisans mezunu olmak,
En az 3 yıl tecrübeli olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Sabıka kaydı olmaması
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Fotoğraf,
İkametgah belgesi.
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