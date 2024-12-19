İstanbul Sarıyer’de kayıp kadının cesedi denizde bulundu! Yakınları sinir kirizi geçirdi!

Sarıyer’de, kayıp ihbarı yapılan 62 yaşındaki Yeter Doğan’ın cesedi denizde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Büyükdere sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Maden Mahallesi’nde yaşayan Yeter Doğan, bir gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında denizde bir ceset fark edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda, denizde bulunan cesedin Yeter Doğan’a ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerini şeritle çevirdi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerin ardından Yeter Doğan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Denizden çıkartılan cenaze incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sinir krizi geçiren yakınlarının da hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.