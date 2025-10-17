Kaza, saat 12.25 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 EK 377 plakalı tırla yolda ilerleyen Meriç Ç. (24) yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR devrildi. Kaza sonucu şoför kabininde mahsur kalan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. TIR şoförü ardından da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OKULU AÇILIŞINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Diğer yandan kaza sırasında TIR'ın devrildiği alanın alt bölümündeki çocuk parkında Sarıyer Belediyesi'ne ait bir okulun açılış etkinliğinin olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle okuldaki çocuklar ve görevliler panik yaşadı. İtfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Diğer yandan kasasındaki bisküvilerin tahliyesi sonrasında, devrilen TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle çevrede de hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.