﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Şehir Hatları Turizm, planlama teknikeri olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Planlama tekniker kadrosu için;
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin Gemi İnşaatı ön lisans programlarından mezun
Tersane iş planlama veya hadekiş kontrolü görevlerinden birinde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip
MS Project, MS Office programlarını kullanabilen
Ekip çalışmasına yatkın, titiz, dikkatli ve iletişimi kuvvetli
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş başvuru formu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.