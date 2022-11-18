﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Şehir Hatları Turizm, planlama teknikeri olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Planlama tekniker kadrosu için;

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin Gemi İnşaatı ön lisans programlarından mezun

Tersane iş planlama veya hadekiş kontrolü görevlerinden birinde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip

MS Project, MS Office programlarını kullanabilen

Ekip çalışmasına yatkın, titiz, dikkatli ve iletişimi kuvvetli

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

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