﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak

İstanbul Şehir Hatları Turizm bünyesine 3 işçi alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, gemi hareket personeli alınacak.
İlana son başvuru tarihi ise 10.10.2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
MS Office programlarını iyi bilmek,
İstanbul’da ikamet etmek,
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
GEREKLİ BELGELER
İş başvuru formu.
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