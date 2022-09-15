﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Şehir Hatları Turizm, gişe hareket görevlisi olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
35 yaşını aşmamış olmak
En az önlisans mezunu olmak
Tercihen lisans mezunu olmak
Güçlü bir iletişime sahip olmak
Bedensel engeli olmamak
Yüzme bilmek
Erkek adaylar için askerlik yapmış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş başvuru formu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.