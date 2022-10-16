﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak

İstanbul Şehir Hatları Turizm, 1 adet depo personeli olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi: 23 Ekim 2022.
BAŞVURU ŞARTLARI
En az önlisans tercihen lisans mezunu
ERP yazılımlarından birini iyi derecede kullanabilen (Tercihen SAP kullanmış)
MS ofice programlarına iyi düzeyde kullanabilen
Özellikle MS Excel iyi derecede kullanabilen
Depo faaliyetleri ile ilgili en az 3 yıl tecrübe sahibi
Takip (ürün giriş çıkış, evrak) ve raporlama konusunda yetkin
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
İkametgah İstanbul
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