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İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak

İstanbul Şehir Hatları Turizm, 1 adet depo personeli olarak çalışacak işçi alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 23 Ekim 2022.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 06:46
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İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak

İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
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İstanbul Şehir Hatları Turizm, 1 adet depo personeli olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi: 23 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az önlisans tercihen lisans mezunu

ERP yazılımlarından birini iyi derecede kullanabilen (Tercihen SAP kullanmış)

MS ofice programlarına iyi düzeyde kullanabilen

Özellikle MS Excel iyi derecede kullanabilen

Depo faaliyetleri ile ilgili en az 3 yıl tecrübe sahibi

Takip (ürün giriş çıkış, evrak) ve raporlama konusunda yetkin

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

İkametgah İstanbul

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